Футзал. Евро-2022, 1/2 финала

Украина – Россия – 2:3

Голы: Сирый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31

Россия – одна из сильнейших в этом виде спорта, сейчас занимает первое место в рейтинге сборных. За всю историю проведения чемпионатов Европы по футзалу эта команда всего дважды оставалась без медалей (в 2003 и 2010 годах). Наши совсем не дружелюбные соседи подошли к отчетному матчу в отличной форме, выиграв последние 10 матчей (с учетом квалификации). Непосредственно на Евро-2022 Россия легко выиграла группу C, обыграв Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1). В четвертьфинале не устояла Грузия (1:3).

Для украинцев это уже 6-й подряд плей-офф футзального Евро. Наша сборная является постоянным участником турнира, а в 2001 и 2003 годах даже играла в финале. Впрочем, последние пять турниров завершались для "сине-желтых" именно на первой стадии плей-офф. Почти 17 лет "сине-желтые" не попадали в четверку лучших на континенте. На этом турнире Украина не без везения преодолела групповой этап, набрав всего три очка. Зато в первом раунде плей-офф наши ребята обыграли Казахстан (5:3).

Именно очень убедительная игра в четвертьфинале позволяла надеяться на успех сегодня. Капитан "сине-желтых" Петр Шотурма накануне пообещал, что наши футзалисты "положат душу и тело, чтобы попасть в финал". Это похвально, но было очень важно не "перегореть", учитывая неспортивный подтекст этого матча. Уже стартовые минуты показали, что с этим справиться не удалось. Много нервных действий в обороне. Два угловых подряд у наших ворот и пропускаем. Нандо и Абрамов вывели на удар Соколова. Он пробил, а рикошеты от защитников только помешали голкиперу. Мяч буквально закатился в наши ворота.

Быстро отойти от стартового шока не удалось. На это ушло минут десять. Россияне успели организовать еще несколько моментов – спасал Цыпун, или же соперники сами промахивались. У Украины мало что удавалось в нападении. Да и в обороне тоже. Как следствие – много фолов. На 11-й минуте наши ребята уже добились до опасной отметки в пять нарушений правил. Александр Косенко решил, что нужно больше держать мяч. Для этого Зварыч стал выходить пятым полевым. Это как преимущество, так и опасность. Так, после одной из атак мы не успели произвести замену. Афанасьев сначала пробил в перекладину, но на добивании таки прошил Цыпуна, который едва успел занять место в воротах.

Украинцы не отступили от своей тактики и уже через минуту получили награду. В этот раз большинство удалось разыграть, и Сирый сократил отставание в счете. В последние минуты наши ребята провели в атаке. Моменты сравнять были. Лучший – у Лебидя. Ярослав мощным ударом поразил перекладину. Хорошая вторая половина тайма от сборной Украины. На перерыв пошли уступая, но с четким осознанием, что отыграться нам по силам.

И снова начало тайма за россиянами. Нас спасает Цыпун, штанга, расточительность соперника... А вот судьи против Украины! Один за другим два идентичных эпизода. Однако арбитры наказали только Данила Абакшина, даже "наградив" игрока франковского Урана желтой карточкой. В конце концов, это придало спортивной злости нашему футболисту. Три подряд момента у ворот россиян завершались ударами Абакшина – один неточный, два заблокированы.

Когда казалось, что игра окончательно стала ровной, снова пропустили. Быстрая атака России. Заброс на Ниязова, который роскошным ударом в падении нашел щель между Цыпуном и ближней штангой. Александр Косенко ожидаемо выпускает дополнительного полевого. Это сразу могло сработать. Шотурма бил с опасной позиции – штанга спасла соперника. Следом момент у Сирого – Путилов на месте. Плотно зажали мы россиян. Их оборона аж трещит и наконец-то дает сбой. Шотурма бьет, Абакшин легонько подправляет. Гол! Еще 5 минут, чтобы отыграться.

Откровенно не понимает соперник, что делать с нашими пятью полевыми. Мы постоянно на чужой половине. Супермомент у Шотурмы. Петр бил с нескольких метров, но направил мяч над перекладиной. Это был не последний шанс. За 72 секунды до конца игры Корсун заработал пенальти. Шотурма взял ответственность на себя и пробил прямо в голкипера. Невероятный момент отыграться упущен... Мы еще успели провести парочку атак, но Россия выстояла и вышла в финал чемпионата Европы. Сборная Украины в воскресенье будет играть за третье место.