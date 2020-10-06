Порту подписал новичка Челси, который не успел одеть футболку лондонцев
21:03 - Читати українською
Защитник Челси Маланг Сарр будет набираться опыта в Португалии.
Маланг Сарр отныне будет защищать цвета Порту, сообщает официальный сайт клуба.
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Челси согласился отпустить 21-летнего француза на правах аренды, соглашение о сотрудничестве с португальским грандом рассчитано на один сезон.
Стоит отметить, что Челси летом удалось подписать Маланга на правах аренды. Прошлый сезон Сарр провел в Ницце, где сыграл 19 матчей, в которых отметился голом.
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