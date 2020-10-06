Полузащитник манкунианцев Джесси Лингард еще имеет шанс покинуть Манчестер ближайшее время.

Порту пытается подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда, сообщает журналист ESPN Роб Доусон в Twitter.

Кавани подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Португальцы ведут переговоры об аренде 27-летнего англичанина на сезон. Стоит отметить, что в Португалии еще открыто трансферное окно.

Тренерский штаб МЮ не слишком рассчитывает на Джесси. В прошлом сезоне АПЛ Лингард провел 22 матча, в которых отметился голом.

Трансферный дедлайн: топ-сделки МЮ и Арсенала, три новичка Баварии, провал Барселоны – как это было