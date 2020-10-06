Манчестер Юнайтед может отправить Лингарда в Португалию
19:35 - Читати українською
Полузащитник манкунианцев Джесси Лингард еще имеет шанс покинуть Манчестер ближайшее время.
Порту пытается подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда, сообщает журналист ESPN Роб Доусон в Twitter.
Кавани подписал контракт с Манчестер Юнайтед
Португальцы ведут переговоры об аренде 27-летнего англичанина на сезон. Стоит отметить, что в Португалии еще открыто трансферное окно.
Тренерский штаб МЮ не слишком рассчитывает на Джесси. В прошлом сезоне АПЛ Лингард провел 22 матча, в которых отметился голом.
Трансферный дедлайн: топ-сделки МЮ и Арсенала, три новичка Баварии, провал Барселоны – как это было
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter