Порту підписав новачка Челсі, який не встиг одягнути футболку лондонців
21:01 - Читать на русском
Захисник Челсі Маланг Сарр набиратиметься досвіду в Португалії.
Маланг Сарр відтепер захищатиме кольори Порту, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Челсі погодився відпустити 21-річного француза на правах оренди, угода про співпрацю з португальським грандом розрахована на один сезон.
Варто відзначити, що Челсі влітку вдалось підписати Маланга на правах оренди. Минулий сезон Сарр провів у Ніцці, де зіграв 19 матчів, в яких відзначився голом.
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