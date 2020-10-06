Маланг Сарр відтепер захищатиме кольори Порту, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед може відправити Лінгарда у Португалію

Челсі погодився відпустити 21-річного француза на правах оренди, угода про співпрацю з португальським грандом розрахована на один сезон.

Варто відзначити, що Челсі влітку вдалось підписати Маланга на правах оренди. Минулий сезон Сарр провів у Ніцці, де зіграв 19 матчів, в яких відзначився голом.

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