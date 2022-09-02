Португальцы имеют соглашение с УЕФА, согласно которому обязались выполнять план по урегулированию своего бюджета, согласно нормам финансового фейр-плей.

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Финансовый комитет союза посчитал, что Порту минимально нарушил соглашение, сообщает официальный сайт УЕФА. Клуб оштрафовали на 100 тысяч евро и угрожают дисквалифицировать из еврокубков в одном из трех следующих сезонов.

В то же время руководство Порту уверяет, что оснований паниковать нет. "Драконы" якобы уже даже перевыполнили цели, предусмотренные добровольным соглашением с УЕФА. Официально это докажет отчет, который клуб передаст компетентным органам в октябре следующего года.

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