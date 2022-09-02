Португальці мають угоду з УЄФА, згідно з якою зобов'язалися виконувати план щодо врегулювання свого бюджету, щоб він відповідав нормам фінансового фейр-плей.

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Фінансовий комітет союзу порахував, що Порту мінімально порушив угоду, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Клуб оштрафували на 100 тисяч євро та погрожують дискваліфікувати з єврокубків у одному з трьох наступних сезонів.

Водночас керівництво Порту запевняє, що підстав панікувати немає. "Дракони" нібито вже навіть перевиконали цілі, які передбачені добровільною угодою з УЄФА. Офіційно це засвідчить звіт, який клуб передасть компетентним органам у жовтні наступного року.

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