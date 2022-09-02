ПСЖ получил самое большое наказание – УЕФА оштрафовал 8 известных клубов на 172 миллиона евро
Соответствующие органы УЕФА завершают проверку финансов участников еврокубков сезона 2021/22.
Самые злостные нарушители финансового фейр-плей пошли на добровольные санкции и подписали соглашения, согласно которым обязались урегулировать свои бюджеты в течение следующих нескольких сезонов.
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В частности, вину признали Бешикташ, Марсель, Монако, Интер, Милан, Рома, Ювентус и ПСЖ, сообщает официальный сайт УЕФА. Общая сумма штрафа составляет 172 миллиона евро. Однако гарантированно клубы заплатят всего 15%. Остальные 85% зависят от выполнения условий добровольных соглашений. Срок выполнения обязательств составляет 3 года или 4 года.
Клубы, выбравшие трехлетний план, заплатят только штраф. Среди них ПСЖ, наказание которого составляет почти треть общей суммы. Интер и Рома были единственными, кто выбрал план на 4 года. Кроме финансового наказания, эти два клуба получили ограничения по заявке игроков на новый еврокубковый сезон.
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