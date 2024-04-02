"Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд.

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А он является человеком, который лучше всего знает украинский футбол. Я бы не хотел играть против Украины", – цитирует Йорданеску Realitatea Sportiva.

Напомним, сборная Украины в плей-офф отбора Евро-2024 прошла Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию (2:1) и вышла на чемпионат Европы. "Сине-желтые" в группе Е будут соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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