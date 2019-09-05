"Порох кончился", – Бендтнер, имеющий шансы сыграть против Динамо, опозорился на первой тренировке в Копенгагене

Звездный новичок датского Копенгагена Никлас Бендтнер далек от оптимальной формы. Скандинавы являются соперниками киевского Динамо в групповом этапе Лиги Европы.

Опытный форвард провел первую тренировку в новом клубе, сообщает TV2 Sport.

Соперник Динамо в Лиге Европы Копенгаген подписал Бендтнера

Однако вместо мастер-класса от звездного Бендтнера, за плечами которого выступления в лондонском Арсенале, туринском Ювентусе и ряде других команд, его одноклубников и прессу ждало разочарование. Почти все удары 31-летнего нападающего прошли мимо, а голкипер Копенгагена в это время откровенно скучал.

Напомним, что киевское Динамо и Копенгаген встретятся лишь в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Значит, Никлас Бендтнер еще имеет достаточно времени, чтобы восстановить игровые кондиции.