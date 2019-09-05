"Закінчився порох", – Бендтнер, який може зіграти проти Динамо, зганьбився на першому тренуванні в Копенгагені

Зірковий новачок данського Копенгагена Ніклас Бендтнер далекий від оптимальної форми. Скандинави є суперниками київського Динамо в груповому етапі Ліги Європи.

Досвідчений форвард провів перше тренування в новому клубі, повідомляє TV2 Sport.

Суперник Динамо в Лізі Європи Копенгаген підписав Бендтнера

Але замість майстер-класу від зіркового Бендтнера, за плечами якого виступи в лондонському Арсеналі, туринському Ювентусі та низці інших команд, його одноклубників і пресу чекало розчарування. Майже всі удари 31-річного нападника пройшли повз ворота, а голкіпер Копенгагена в цей час відверто нудьгував.

Нагадаємо, що київське Динамо та Копенгаген зустрінуться аж у 3-му турі групового етапу Ліги Європи. Отже, Ніклас Бендтнер ще має достатньо часу, щоб відновити ігрові кондиції.