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"Закінчився порох", – Бендтнер, який може зіграти проти Динамо, зганьбився на першому тренуванні в Копенгагені

06:00 513 Читать на русском
"Закінчився порох", – Бендтнер, який може зіграти проти Динамо, зганьбився на першому тренуванні в Копенгагені
Ніклас Бендтнер / фото із соцмереж

Зірковий новачок данського Копенгагена Ніклас Бендтнер далекий від оптимальної форми. Скандинави є суперниками київського Динамо в груповому етапі Ліги Європи.

 

Досвідчений форвард провів перше тренування в новому клубі, повідомляє TV2 Sport.

Суперник Динамо в Лізі Європи Копенгаген підписав Бендтнера

Але замість майстер-класу від зіркового Бендтнера, за плечами якого виступи в лондонському Арсеналі, туринському Ювентусі та низці інших команд, його одноклубників і пресу чекало розчарування. Майже всі удари 31-річного нападника пройшли повз ворота, а голкіпер Копенгагена в цей час відверто нудьгував.

Нагадаємо, що київське Динамо та Копенгаген зустрінуться аж у 3-му турі групового етапу Ліги Європи. Отже, Ніклас Бендтнер ще має достатньо часу, щоб відновити ігрові кондиції.

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Світ Ніклас Бендтнер Ніклас Бендтнер Копенгаген Копенгаген футбольні курйози Відеоновини Динамо - Копенгаген
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