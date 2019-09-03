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Соперник Динамо в Лиге Европы Копенгаген подписал Бендтнера

08:52 52 Читати українською
Соперник Динамо в Лиге Европы Копенгаген подписал Бендтнера
Никлас Бендтнер / фото ФК Копенгаген

Экс-нападающий Арсенала и сборной Дании Никлас Бендтнер продолжит карьеру в Копенгагене.

Датский форвард Никлас Бендтнер перешел в Копенгаген на правах аренды, сообщает официальный сайт чемпионов Дании.

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Сообщается, что Бендтнер присоединится к партнерам по команде на тренировке 4 сентября. Добавим, что датчанин в свое время выступал за такие клубы, как Арсенал, Вольфсбург, Ювентус, Сандерленд и Бирмингем.

Напомним, Копенгаген стал соперником Динамо в Лиге Европы. Первый матч "бело-синих" против датчан запланирован на 24 октября, начало игры в 22:00.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Никлас Бендтнер Никлас Бендтнер Копенгаген Копенгаген Лига Европы
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