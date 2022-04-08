Завершились первые четвертьфинальные поединки ЛЕ. Известно, чье взятие ворот больше всего поразило болельщиков.

Выстрел Ансгара Кнауффа на старте второго тайма встречи с Барселоной признан лучшим голом недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба соревнований.

Шедевральный голос в видеообзоре матча Айнтрахт – Барселона – 1:1

В борьбе за звание автора самого красивого мяча вингер Айнтрахта опередил Луиса Муриеля (Аталанта), Феррана Торреса (Барселона) и Абеля Руиса (Брага).

Для 20-летнего Кнауффа этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне Лиги Европы. Всего в активе немца 27 матчей за Айнтрахт и 3 результативных выстрела.