Шедевр в ворота Барселоны признан лучшим голом недели Лиги Европы
15:32 - Читати українською
Завершились первые четвертьфинальные поединки ЛЕ. Известно, чье взятие ворот больше всего поразило болельщиков.
48’ Ансгар Кнауфф
78’ Туту
Ферран Торрес 66’
48’ Ансгар Кнауфф
66’ Ферран Торрес
78’ Туту
Выстрел Ансгара Кнауффа на старте второго тайма встречи с Барселоной признан лучшим голом недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба соревнований.
Шедевральный голос в видеообзоре матча Айнтрахт – Барселона – 1:1
В борьбе за звание автора самого красивого мяча вингер Айнтрахта опередил Луиса Муриеля (Аталанта), Феррана Торреса (Барселона) и Абеля Руиса (Брага).
Для 20-летнего Кнауффа этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне Лиги Европы. Всего в активе немца 27 матчей за Айнтрахт и 3 результативных выстрела.
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