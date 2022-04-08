Барселона расписала ничью с Айнтрахтом в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Каталонцы уже традиционно неубедительно начали двухматчевую дуэль в плей-офф Лиги Европы. Барселона в третий раз подряд свела первую встречу к ничьей. Все решится на Камп Ноу 14 апреля.

Барселона расписала неожиданную ничью с Айнтрахтом в первом четвертьфинале Лиги Европы

Сегодня же Айнтрахт лучше провел первый тайм, но забил уже после перерыва. Ансгар Кнауфф забил феноменальный гол после углового розыгрыша. Однако удержать преимущество немцам было не суждено. Снова на помощь Барселоне пришел Ферран Торрес. Итоговый счет – 1:1.