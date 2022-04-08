Постріл Ансгара Кнауффа на старті другого тайму зустрічі з Барселоною визнаний найкращим голом тижня у Лізі Європи, інформує прес-служба змагань.

Шедевральний голасо у відеоогляді матчу Айнтрахт – Барселона – 1:1

У боротьбі за звання автора найкрасивішого м'яча вінгера Айнтрахта випередив Луїса Мурієля (Аталанта), Феррана Торреса (Барселона) й Абеля Руїса (Брага).

Для 20-річного Кнауффа цей гол став дебютним у поточному сезоні Ліги Європи. Загалом в активі німця 27 матчів за Айнтрахт і 3 результативні постріли.

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