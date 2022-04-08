Шедевр у ворота Барселони визнаний найкращим голом тижня Ліги Європи
15:32 - Читать на русском
Завершились перші чвертьфінальні поєдинки ЛЄ. Відомо, чиє взяття воріт найбільше вразило вболівальників.
48’ Ансгар Кнауфф
78’ Тута
Ферран Торрес 66’
48’ Ансгар Кнауфф
66’ Ферран Торрес
78’ Тута
Постріл Ансгара Кнауффа на старті другого тайму зустрічі з Барселоною визнаний найкращим голом тижня у Лізі Європи, інформує прес-служба змагань.
Шедевральний голасо у відеоогляді матчу Айнтрахт – Барселона – 1:1
У боротьбі за звання автора найкрасивішого м'яча вінгера Айнтрахта випередив Луїса Мурієля (Аталанта), Феррана Торреса (Барселона) й Абеля Руїса (Брага).
Для 20-річного Кнауффа цей гол став дебютним у поточному сезоні Ліги Європи. Загалом в активі німця 27 матчів за Айнтрахт і 3 результативні постріли.
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