"Момент курьезный, нарушения не было": Попов обвинил Степаненко в симуляции

Защитник Динамо Денис Попов поделился мыслями относительно матча 24-го тура УПЛ против донецкого Шахтера (1:3).

"Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, к сожалению, в матче с Шахтером у Динамо отрицательный результат. Это самое плохое впечатление рестарта чемпионата. Нам хотелось порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось.

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В первом тайме мы хорошо себя чувствовали. Ноги бежали, игру мы контролировали. Соглашусь, что во втором тайме подсели, чувствовал, что сил уже меньше. Момент со Степаненко, после которого судья отменила гол Сидорчука – на мой взгляд, курьезный. Нарушения правил с моей стороны не было. Прикосновение было, но, конечно, не такое, как все получилось в итоге со стороны Тараса.

Не буду ничего говорить и комментировать по этому поводу. У нас есть специалисты, эксперты, которые все придумают... Матч с Шахтером уже позади. Надеюсь, мы будем добавлять в следующих встречах. Конкуренция за второе место обострилась. Но у нас есть цель – второе место любой ценой", – сказал Попов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, первый гол Динамо в ворота "горняков" был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне.

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