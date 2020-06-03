"Момент курйозний, порушення не було": Попов звинуватив Степаненка в симуляції

Захисник Динамо Денис Попов поділився думками щодо матчу 24-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря (1:3).

"Приємно, що після двох місяців поновився чемпіонат. Але, на жаль, у матчі з Шахтарем у Динамо негативний результат. Це найгірше враження від рестарту чемпіонату. Нам хотілося потішити і вболівальників, і президента клубу, який був на трибуні. Не вдалось.

Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування гола

У першому таймі ми добре себе почували. Ноги бігли, гру ми контролювали. Погоджуся, що в другому таймі підсіли, відчував, що сил вже менше. Момент зі Степаненком, після якого суддя скасувала гол Сидорчука – на мій погляд, курйозний. Порушення правил з мого боку не було. Дотик був, але, звичайно, не такий, як все вийшло у підсумку з боку Тараса.

Не буду нічого говорити і коментувати з цього приводу. У нас є фахівці, експерти, які все придумають... Матч з Шахтарем вже позаду. Сподіваюся, ми будемо додавати у наступних зустрічах. Конкуренція за друге місце загострилася. Але у нас є мета – друге місце будь-якою ціною", – сказав Попов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, перший гол Динамо у ворота "гірників" був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

Шахтар – Динамо: Київ закручує інтригу – 30 хвилин футболу, тайм знущання, ветерани і заміни вирішили все