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Попов сравнил трансферы Динамо и Шахтера – экс-защитник "бело-синих" вспомнил звездные приобретения киевского клуба

10:23 131 Читати українською
Попов сравнил трансферы Динамо и Шахтера – экс-защитник "бело-синих" вспомнил звездные приобретения киевского клуба
Горан Попов и Игорь Суркис / фото из открытых источников

Бывший защитник киевского Динамо Горан Попов пошутил над давними приобретениями "бело-синих".

"Шахтер покупал хороших футболистов? Так же, как и Динамо, когда мы там играли. Бертольо, Андре – хорошие были трансферы", – сказал Попов Youtube-каналу Миля.

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Напомним, что Динамо приобрело Бертольо в аргентинского Колона в 2010 году за 3,6 млн евро. Атакующий хавбек сделал 1 ассист в 6 матчах за Динамо. Что касается Андре, то в активе бразильца, который стал одним из самых дорогих приобретений Динамо, 1 результативный пас в 9 встречах.

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