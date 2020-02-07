Попов сравнил трансферы Динамо и Шахтера – экс-защитник "бело-синих" вспомнил звездные приобретения киевского клуба

Бывший защитник киевского Динамо Горан Попов пошутил над давними приобретениями "бело-синих".

"Шахтер покупал хороших футболистов? Так же, как и Динамо, когда мы там играли. Бертольо, Андре – хорошие были трансферы", – сказал Попов Youtube-каналу Миля.

Дерлис Гонсалес попрощался с Сантосом – форвард Динамо близок к возвращению на родину

Напомним, что Динамо приобрело Бертольо в аргентинского Колона в 2010 году за 3,6 млн евро. Атакующий хавбек сделал 1 ассист в 6 матчах за Динамо. Что касается Андре, то в активе бразильца, который стал одним из самых дорогих приобретений Динамо, 1 результативный пас в 9 встречах.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення