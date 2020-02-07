Дерлис Гонсалес попрощался с Сантосом – форвард Динамо близок к возвращению на родину

Парагвайский нападающий Гонсалес досрочно покинул бразильский Сантос, за который выступал на правах аренды с лета 2018 года.

25-летний футболист на своей странице в инстаграме эмоционально попрощался с бразильским клубом. Ожидается, что игрок, права на которого принадлежат киевскому Динамо, вернется на родину – Олимпия из Асунсьона готова выложить 5 млн долларов за 50 процентов прав на игрока.

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"В 2018 году я принял великую миссию надеть футболку Сантоса. Я встретил здесь удивительных людей, как на футбольном поле, так и за его пределами. Я узнал историю клуба еще больше и пережил здесь незабываемые моменты вместе с болельщиками.

Я с гордостью могу сказать, что Сантос является частью моей карьеры. С гордостью, которую не каждый может почувствовать. Сегодня день, когда закончился мой период в этом клубе. Я буду скучать, надеюсь, и вы за мной. Большое спасибо за доброту и поддержку, которые я получал в это время. Моя карьера продолжается, но я так же буду поддерживать Сантос. Ради болельщиков и друзей, которые у меня остаются в команде. Большое спасибо", – написал Дерлис.

К слову, за Сантос Гонсалес сыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов. В прошлом чемпионате Бразилии команда заняла 2 место.

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