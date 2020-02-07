Попов порівняв трансфери Динамо і Шахтаря – екс-захисник "біло-синіх" згадав зіркові придбання київського клубу

Колишній захисник київського Динамо Горан Попов пожартував над давніми придбаннями "біло-синіх".

"Шахтар купував хороших футболістів? Так само, як і Динамо, коли ми там грали. Факундо Бертольйо, Андре – хороші були трансфери", – сказав Попов Youtube-каналу Миля.

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Нагадаємо, що Динамо придбало Бертольйо у аргентинського Колона в 2010 році за 3,6 млн євро. Атакувальний хавбек зробив 1 асист в 6 матчах за Динамо. Щодо Андре, то в активі бразильця, який став одним із найдорожчих придбань Динамо, 1 результативний пас в 9 зустрічах.

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