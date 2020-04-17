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Попов прокомментировал информацию об интересе Наполи

16:41 11 Читати українською
Попов прокомментировал информацию об интересе Наполи
Денис Попов / ФК Динамо

Защитник Динамо признался, что пока не ведет переговоров с другими клубами, которые якобы заинтересованы в его услугах.

"Иногда читаю прессу – новости страны, новости о Динамо. Читаю ли новости конкретно о себе? Нет, такого не бывает, это моя мама любитель заниматься подобным. Все мои поиски ограничиваются случайным постом в ленте Instagram или Facebook.

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Видел ли, что мной и Миколенко якобы заинтересовался Наполи? Да, это видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал", – цитирует Попова Fraza.

К слову, Попов провел в текущем сезоне 16 поединков в составе Динамо во всех турнирах, записав в свой актив 2 забитых гола. Один из них – решающий в матче Кубка Украины против Шахтера. После травмы Никиты Бурды именно чемпион мира U-20 стал основным центральным защитником "бело-синих".

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