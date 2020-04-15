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Попов стал трансферной целью Милана

08:31 131 Читати українською
Попов стал трансферной целью Милана
Денис Попов / фото: Динамо

Защитник Динамо Денис Попов имеет шанс перебраться в чемпионат Италии.

В услугах 21-летнего украинца заинтересован Милан, сообщает milannews24.com. По информации источника, "россонери" ищут замену аргентинцу Матео Мусаккио, контракт которого истекает через год, но стороны никак не могут договориться о его продлении.

Миколенко и Попов заинтересовали итальянский гранд

Милан ищет игрока, трансферная стоимость которого будет приемлемой для клуба. Именно Попов стал для "красно-черных" одним из приоритетных вариантов. Итальянский гранд рассчитывает, что Динамо согласится отпустить своего таланта за сумму, которая не превысит 15 млн евро, а также рассчитывает на помощь в переговорах наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

К слову, Попов провел в текущем сезоне 16 поединков в составе Динамо во всех турнирах, записав в свой актив 2 забитых гола. Один из них – решающий в матче Кубка Украины против Шахтера.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Милан Милан Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Трансферы Милана Денис Попов Денис Попов
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