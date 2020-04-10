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Миколенко и Попов заинтересовали итальянский гранд

18:42 154 Читати українською
Миколенко и Попов заинтересовали итальянский гранд
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Игроки киевского Динамо Виталий Миколенко и Денис Попов могут продолжить карьеру в Серии А.

Виталий Миколенко оказался в поле зрения скаутов Наполи, информирует Areanapoli.it.

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Сообщается, что руководство Динамо уже назвало цену за защитника – 15 млн евро. Однако, украинец имеет серьезного конкурента, ведь неаполитанцы заинтересованы в приобретении Эмерсона Пальмиери из Челси.

Кроме этого, скауты Наполи следят и за Денисом Поповым, который привлек внимание во время молодежного ЧМ-2019, ставший триумфальным для сборной Украины U-20.

Добавим, что Миколенко провел 30 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 ассистов. Попов же сыграл 16 матчей киевлян, забив 2 мяча.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Денис Попов Денис Попов Наполи Наполи Италия
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