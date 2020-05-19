Попов оценил возможность ухода из Динамо – защитник интересует европейские клубы

Защитник Динамо Денис Попов признался, что пока не планирует покидать киевский клуб.

Заметим, в последнее время регулярно появляются слухи об интересе к Попову клубов из Западной Европы – в частности, речь шла об Италии. Впрочем, сам защитник пока планирует закрепиться в Динамо.

"У меня голубая кровь. Пока не планирую никуда переходить", – сказал Попов в комментарии изданию Tribuna.

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Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За первую команду Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019 года в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. В 2019 году под руководством Александра Петракова триумфовал на молодежном чемпионате мира.

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