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Попов оцінив можливість відходу з Динамо – захисник цікавить європейські клуби

20:48 596 Читать на русском
Попов оцінив можливість відходу з Динамо – захисник цікавить європейські клуби
Денис Попов / Фото з відкритих джерел

Захисник Динамо Денис Попов зізнався, що поки не планує залишати київський клуб.

Зауважимо, останнім часом регулярно з'являються чутки про інтерес до Попова клубів із Західної Європи – зокрема, мова йшла про Італію. Втім, сам захисник наразі планує закріпитися в Динамо.

"У мене блакитна кров. Поки не планую нікуди переходити", – сказав Попов у коментарі виданню Tribuna.

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Нагадаємо, Попов – вихованець київського клубу. За першу команду Динамо в офіційному матчі дебютував рік тому – 13 квітня 2019 року у поєдинку проти Маріуполя. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. У 2019 році під керівництвом Олександра Петракова тріумфував на молодіжному чемпіонаті світу.

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