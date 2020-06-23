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Попов: Не самая лучшая моя игра, но оправдываться не хочу и не буду

10:17 - Читати українською
Попов: Не самая лучшая моя игра, но оправдываться не хочу и не буду
Денис Попов (справа) / ФК Колос

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал свою игру в скандальном поединке 27-го тура против Колоса (2:1).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Не самая лучшая моя игра. В оправдание ничего не хочу говорить и не буду! Я все равно стараюсь и буду стараться для этой команды. Главное – мы выиграли", – написал Попов на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, на 52-й минуте после игры рукой Попова в своей штрафной, арибитр назначил пенальти в ворота Динамо. Голкипер киевлян Георгий Бущан справился с выстрелом Андрея Богданова и перевел мяч на угловой.

В общем арбитр встречи Сергей Бойко назначил в матче 4 пенальти и удалил защитника ковалевцев Кирилла Петрова. Как следствие, Динамо победило со счетом 2:1 и закрепилось на второй строчке турнирной таблицы, Колос остался шестым.

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Колос Колос Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Денис Денис Попов
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