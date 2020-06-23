Попов: Не самая лучшая моя игра, но оправдываться не хочу и не буду

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал свою игру в скандальном поединке 27-го тура против Колоса (2:1).

"Не самая лучшая моя игра. В оправдание ничего не хочу говорить и не буду! Я все равно стараюсь и буду стараться для этой команды. Главное – мы выиграли", – написал Попов на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, на 52-й минуте после игры рукой Попова в своей штрафной, арибитр назначил пенальти в ворота Динамо. Голкипер киевлян Георгий Бущан справился с выстрелом Андрея Богданова и перевел мяч на угловой.

В общем арбитр встречи Сергей Бойко назначил в матче 4 пенальти и удалил защитника ковалевцев Кирилла Петрова. Как следствие, Динамо победило со счетом 2:1 и закрепилось на второй строчке турнирной таблицы, Колос остался шестым.

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