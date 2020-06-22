Динамо вымучило победу над Колосом не без помощи судьи – 4 пенальти и удаление в скандальном матче УПЛ

Динамо дожало Колос (2:1) в 27 туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Костишина проиграла 6 подряд поединков УПЛ, но и так претендует на выход в Лигу Европы. Киевляне выиграли 3 предыдущих матча во всех турнирах минимум с разницей в 2 гола. После победы Зари динамовцам некогда расслабляться. Команда Михайличенко опережает луганский клуб по личным встречам, но борьба за второе место закрутится с новой силой в случае потери очков против главного аутсайдера топ-шестерки.

Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

В то же время гости – не такая уж простая команда, в чем уже убедился тот же Шахтер, который неделю назад провел с Коваливкой худший матч сезона по количеству попаданий в створ. Более того, по ожидаемым голам Колос переиграл "горняков" 2:1, и это должно быть замечательным предостережением для его нынешнего соперника

Андриевский (дважды) и Буяльский заостряют на первых минутах. А вот Вербич и Русин не лучшим образом сыграли в 3-х эпизодах. Агрессивно Колос прессингует на чужой половине. Фактически без ударов в первые минут 15, хотя замыслы в Динамо были очень перспективные. Еще один интересный пас за спины от Андриевского (тренд первой половины тайма!), но Миколенко на мокром от ливня газоне не дотянулся до снаряда, как следует. Ойойой, левого защитника сборной Украины снова совсем потеряли в штрафной, теперь после заброса Буяльского. Миколенко вырезал в центр, а Вербич не понял и пробежал мимо.

Бойко увидел симуляцию Цитаишвили и наказал желтой карточкой. Пенальти не было, в отличие от контакта с руками Петрова. Стоило ли давать предупреждение? Гавриш замыкал подачу Богданова со штрафного – Бущан уже пролетел, и только Кендзера подчистил. Экс-динамовская связка снова едва не сработала. Богданов нашел Петрова после навеса с углового – мимо, но это лучший момент за первые 22 минуты. Ливень стандартов на ворота хозяев. Серьезно так Колос прижал.

Русин заработал штрафной. Андриевский мощно закрутил с острого угла – Волынец не без проблем парировал на угловой. На 29-й минуте самые грозные моменты Динамо. После очередной подачи Попов переиграл Петрова и еще одного игрока в воздухе, снаряд юркнул рядом со стойкой, а Кендзера не успел замкнуть. Денис Костышин отборолся, Морозко подобрал и с рикошетом пробил мимо. Гости ничем не уступают. Слабовато выглядит Цитаишвили, не идет у Вербича, страдают в жесткой борьбе Русин и Шепелев.

Слишком грубо играет Колос. Постоянные подкаты в ноги, толчки и даже локтями размахивают. Миколенко запустил атаку слева. Буяльский и Вербич довели до Андриевского – снаряд просвистел над девяткой. Цитаишвили заставил соперника ошибиться. Буяльский попытался перебросить Волынца метров с 35, не попал. Лысенко заработал стандарт, Богданов снова очень опасно подавал. Быструю контру в очередной раз Динамо не доводит до удара, вратарь прерывает острый кросс Буяльского. А Колос превосходит после Шахтера и киевлян: 3:2 по ударам в створ после 45 минут, план Руслана Костышина работает получше. Цыганков уже после перерыва заменил Цитаишвили.

Русин заработал сомнительные штрафной и желтую для Петрова. Кирилл навязал борьбу, но практически не трогал в этот раз Назария. Андриевский нашел Попова навесом со стандарта. Денис опередил голкипера, но выстрелил выше. Андриевский классно перехватил мяч перед штрафной Колоса и отдал вперед. Буяльский вывел Миколенко на удар – сейв Волынца. Гости тут же ответили острой контрой по левому флангу. Попов сыграл рукой, стопроцентное пенальти. Бущан парировал удар экс-динамовца Богданова с 11-метровой отметки.

Андриевский в очередной раз блестяще сыграл в прессинге. Вербич подхватил и отдал на Буяльского. Виталий мог отдать на Цыганкова, но пробил с линии штрафной – штанга. Дуэлунд и Де Пена заменили Русина и Андриевского. Похоже, Вербич переходит в атаку. Дернул Петров за футболку словенца. Сначала показалось, что Бойко зря поставил пенальти, но повторы показали, что основания были. Цыганков спокойно переиграл Волынца. Вот это драма 11-метровых! Еще и удаление за вторую желтую Петрова. Колос попадает в штангу после подачи штрафного, однако судьи свистят сомнительный офсайд. Третий пенальти в матче. Ильин расшатал Миколенко и заставил фолить. Вильхьямссон реализовал 11-метровый очень спокойно.

Вербич боролся против соперника и красиво падал. Очень похоже, что Беньямин фолил сам, хотя там подозрения, что и Де Пену трогали. Претендент на рекордный VAR у нас. Бойко слушал-слушал, потерял кучу времени и побежал смотреть сам. Все же не пенальти. Кадири привозит выход на свои ворота. Антюх, вышедший на замену, проигрывает дуэль Бущану. Ответ Динамо и пенальти за то, что Де Пену легко потянули за футболку. Сам Карлос реализовал. Не футбол, а один большой скандал и лотерея.