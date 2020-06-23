Попов: Не найкраща моя гра, але виправдовуватися не хочу і не буду

Захисник Динамо Денис Попов прокоментував свою гру у скандальному поєдинку 27-го туру проти Колоса (2:1).

"Не найкраща моя гра. Виправдовуватися не хочу і не буду! Я все одно стараюсь і буду старатися для цієї команди. Головне – ми виграли", – написав Попов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, на 52-й хвилині після гри рукою Попова у власному штрафному майданчику, арібітр призначив пенальті у ворота Динамо. Голкіпер киян Гергій Бущан впорався з пострілом Андрія Богданова і перевів м'яч на кутовий.

Загалом арбітр зустрічі Сергій Бойко призначив у матчі 4 пенальті і вилучив захисника ковалівців Кирила Петрова. Як наслідок, Динамо перемогло з рахунком 2:1 і закріпилось на другій сходинці турнірної таблиці, Колос залишився шостим.

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