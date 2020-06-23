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Попов: Не найкраща моя гра, але виправдовуватися не хочу і не буду

10:17 - Читать на русском
Попов: Не найкраща моя гра, але виправдовуватися не хочу і не буду
Денис Попов (праворуч) / ФК Колос

Захисник Динамо Денис Попов прокоментував свою гру у скандальному поєдинку 27-го туру проти Колоса (2:1).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Не найкраща моя гра. Виправдовуватися не хочу і не буду! Я все одно стараюсь і буду старатися для цієї команди. Головне – ми виграли", – написав Попов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, на 52-й хвилині після гри рукою Попова у власному штрафному майданчику, арібітр призначив пенальті у ворота Динамо. Голкіпер киян Гергій Бущан впорався з пострілом Андрія Богданова і перевів м'яч на кутовий.

Загалом арбітр зустрічі Сергій Бойко призначив у матчі 4 пенальті і вилучив захисника ковалівців Кирила Петрова. Як наслідок, Динамо перемогло з рахунком 2:1 і закріпилось на другій сходинці турнірної таблиці, Колос залишився шостим.

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Колос Колос Динамо - Колос Динамо Динамо Денис Денис Попов
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