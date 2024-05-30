"Жаль, что не выиграли. Очень надеялись на это. Я полностью доволен первым таймом. Создали хорошие моменты, могли забивать еще. К сожалению, подвела реализация. Ребята – молодцы, выполнили все, о чем договаривались.

Спасение Вереса на последних минутах в видеообзоре матча за УПЛ с Эпицентром – 1:1

После перерыва сказалось то, что в УПЛ все же выше интенсивность матчей, чем в Первой лиге. И нас всегда не хватает на завершающие 10-15 минут в поединках с равными соперниками. Но ничего страшного нет. Игра в воскресенье тоже будет интересная.

Результат – всегда закономерен. Но мы сделали всего две ошибки: первую, когда мяч выбивали из пустых ворот, и вторую, когда пропустили гол после стандарта. Больше у соперника шансов не было. Бывает такое, когда одна ошибка и ты пропускаешь. Ребята поняли сегодня, что такое УПЛ и к чему нужно идти.

Мы знаем, что многие люди озвучивали скептические мнения относительно нашей команды в переходных матчах. Ну, пусть теперь говорят. Насчет мотивации – команду настраивать было не нужно. Ты не каждый день играешь за место в УПЛ. Показали ребятам несколько видео. Возможно, после повторного матча расскажу об этом. И по глазам я видел, что все настроены максимально.

Скажу, что руководство ставит перед нами максимальные задачи. У нас очень молодая команда. Но если не в этом году, то в следующих – мы точно будем играть в украинской Премьер-лиге. Конечно, такую задачу и сейчас ставим. Потому что выходить на поле без задач невозможно. Поэтому, мы ставим перед собой задачу выйти в УПЛ и сделаем для этого все от нас зависящее. Шансы сейчас 50/50. Единственное преимущество Вереса во втором матче – их болельщики", – цитирует Нагорняка официальный сайт Вереса.

Напомним, ответный матч за выход в УПЛ состоится в воскресенье, 2 июня.

Верес не смог победить Эпицентр в первом матче плей-офф за УПЛ – ровенчане спаслись в конце встречи