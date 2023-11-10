Сборная Украины U-19 в отборе к Евро-2024 встретится с Мальтой, Словакией и Косово.

Олег Кузнецов объявил состав сборной Украины U-19 на квалификационный раунд чемпионата Европы-2024. Об этом пишет УАФ.

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Коуч "сине-желтых" Олег Кузнецов вызвал на сбор 21 футболиста. Среди них – вратарь Вячеслав Суркис, защитник Алексей Гусев и хавбек Роман Саленко.

Вратари: Давид Фесюк (Хайдук, Хорватия), Владислав Кравец (Шахтер), Вячеслав Суркис (Динамо).

Защитники: Степан Лысенко (Хайдук, Хорватия), Алексей Гусев, Денис Дикий, Назар Балаба, Тарас Михавко (все – Динамо), Николай Огарков (Шахтер).

Полузащитники: Максим Деркач (Эшторил Прайя, Португалия), Дмитрий Кремчанин, Роман Саленко (оба – Динамо), Даниил Ващенко (Александрия), Виталий Михайлов (Минай), Богдан Мануйлов (Сан-Хосе, Испания), Максим Мельниченко (Днепр-1)) , Евгений Микитюк (Полесье).

Нападающие: Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Сергей Панченко (Рух), Александр Пищур (Академия Пушкаша, Венгрия), Матвей Пономаренко (Динамо).

Напомним, украинцы выступают в группе 7, где их соперниками станут команды Мальты, Словакии и Косово. Мини-турнир отбора пройдет в мальтийском Та-Кале.

Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть чемпионата Европы вместе с хозяевами турнира по Северной Ирландии. Евро-2024 U-19 пройдет с 15 по 28 июля 2024 года.

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