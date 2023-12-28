"Заинтересованность зарубежных клубов к тому или иному игроку может сыграть с ним злую шутку. Хотя все футболисты по-разному воспринимают подобную информацию.

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Кто-то воспринимает положительно и начинает еще больше работать, а кто-то останавливается в своем профессиональном росте и начинает думать, что он уже перерос уровень той команды и чемпионата, в котором играет.

Наш тренерский штаб работает в этом направлении, ведь это очень серьезный психологический момент. Еще вчера львиная доля игроков Руха были молодыми людьми, а сегодня на них уже обращают внимание масс-медиа, начинают пиарить. Вот они и реагируют на это – каждый по-разному. Я очень благодарен всем ребятам – вижу, что все эти вещи они правильно воспринимают и продолжают профессионально относиться к своим обязанностям. Их не должны сбивать с толку разговоры или слухи, что их куда-то приглашают.

Я им всегда говорю: "Вы работайте над собой, чтобы было еще больше предложений. И если будет конкретное обращение в наш клуб от желающих, то Рух не станет вас держать". Но пока только много слухов, а вот официальных писем нет. Такого не было, чтобы какой-нибудь клуб хотел пригласить Квасницу, Сапугу или Слюбика. Все это на уровне разговоров. Так что на это не стоит обращать внимание, а нужно дальше работать", – сказал Пономарев в комментарии UA-Футбол.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе Жироны к Кваснице, Сергея Панченко хотели немецкие Унион Берлин, Ганновер и Айнтрахт Брауншвайг, Сапугу мечтали подписать представители Серии А, а Юрия Климчука не отпустили в английский Плимут.

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