"Зацікавленість закордонних клубів до того чи іншого гравця може зіграти з ним злий жарт. Хоча усі футболісти по-різному сприймають подібну інформацію.

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Хтось сприймає позитивно і починає ще більше працювати, а хтось зупиняється у своєму професіональному зростанні й починає думати, що він вже переріс рівень тієї команди та чемпіонату, у якому грає.

Наш тренерський штаб працює у цьому напрямку, адже це дуже серйозний психологічний момент. Ще вчора левова частка гравців Руха була юнаками, а сьогодні на них вже звертають увагу мас-медіа, починають піарити. От вони й реагують на це – кожен по-різному. Я дуже вдячний усім хлопцям, з ким працюємо в нашій команді. Бачу, що вони всі ці речі правильно сприймають і продовжують професіонально ставитись до своїх обов'язків. Їх не повинні збивати з пантелику розмови або чутки, що їх кудись запрошують.

Я їм завжди кажу: "Ви працюйте над собою, щоб було ще більше пропозицій. І якщо буде конкретне звернення до нашого клубу від охочих, то Рух не стане вас тримати". Але поки що лише багато чуток, а от офіційних листів немає. Такого не було, щоб якийсь клуб хотів запросити Квасницю, Сапугу чи Слюбика. Все це на рівні розмов. Тож на це не варто звертати увагу, а потрібно далі працювати", – сказав Пономарьов у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про інтерес Жирони до Квасниці, Сергія Панченка хотіли німецькі Уніон Берлін, Ганновер та Айнтрахт Брауншвайг, Сапугу мріяли підписати представники Серії А, а Юрія Климчука не відпустили в англійський Плімут.

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