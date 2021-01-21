Нападающий Виталий Пономарь стал еще одним новичком Металлиста 1925 в зимнее трансферное окно.

Харьковский клуб подписал контракт с нападающим после контрольного поединка против Авангарда.

Голодюк подписал контракт с Металлистом 1925

Официальный сайт клуба не раскрывает деталей сделки. Последним клубом Пономаря был Торпедо Кутаиси, а выступать он за Металлист 1925 будет под 7-м номером.

Заметим, что 30-летний нападающий в свое время находился в системе Шахтера, но за первую команду не играл. Выступал в составе Александрии и Волыни, а в марте 2020-го подписал контракт с Торпедо, который рассчитан до конца 2020 года. За грузинскую команду украинец провел 10 матчей и забил 2 гола.

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