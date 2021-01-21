Харківський клуб підписав контракт із нападником після контрольного поєдинку проти Авангарда.

Голодюк підписав контракт з Металістом 1925

Офіційний сайт клубу не розкриває деталей угоди. Останнім клубом Пономаря був Торпедо Кутаїсі, а виступатиме він за Металіст 1925 під 7-м номером.

Зауважимо, 30-річний нападник свого часу перебував у системі Шахтаря, але за першу команду не грав. Виступав у складі Олександрії та Волині, а у березні підписав контракт з Торпедо, який розрахований до кінця 2020 року. За грузинську команду українець провів 10 матчів і забив 2 голи.

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