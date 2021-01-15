Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании 33-летнего хавбека. Подробности контракта не разглашаются.

Западня официально перешел в Металлист 1925

Последним клубом Голодюка был Минай, за который он выступал полгода – 11 матчей без результативных действий. Опытный полузащитник также успел поиграть в Карпатах, Ворскле, Халадаше и Залаэгерсеге. В свое время провел 15 матчей за молодежную сборную Украины.

Добавим, что Металлист 1925 ушел зимовать на пятой строчке Первой лиги – до зоны повышения в элиту всего три очка.

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