Голодюк подписал контракт с Металлистом 1925
08:52 - Читати українською
Полузащитник Олег Голодюк продолжит карьеру на уровне Первой лиги.
Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании 33-летнего хавбека. Подробности контракта не разглашаются.
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Последним клубом Голодюка был Минай, за который он выступал полгода – 11 матчей без результативных действий. Опытный полузащитник также успел поиграть в Карпатах, Ворскле, Халадаше и Залаэгерсеге. В свое время провел 15 матчей за молодежную сборную Украины.
Добавим, что Металлист 1925 ушел зимовать на пятой строчке Первой лиги – до зоны повышения в элиту всего три очка.
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