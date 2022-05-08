"Біло-сині" в День пам'яті та примирення згадали тих, хто поліг, захищаючи світ від нацизму у 1939-1945 роках.

"Щороку 8 травня увесь цивілізований світ вшановує кожного, хто захищав планету від нацизму в роки Другої світової війни.

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Головне, чого бажають у всьому світі у цей день – аби війни більше не було, "Ніколи знову". Однак найстрашніше сталося. 24 лютого на миролюбиву Україну зненацька напали фашисти нової ери, безжальні кати, які вже понівечили тисячі, мільйони людських доль. Те, проти чого боролися наші предки, повернулося на нашу землю у новому вигляді, ще більш безжальному. Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!", – йдеться у заяві київського клубу.

Нагадаємо, українці вже 74-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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