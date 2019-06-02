Фонсека хочет забрать в Рому Тайсона, – СМИ

Полузащитник Шахтера Тайсон может оказаться в Роме вместе с тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

В случае, если Фонсека возглавит Рому, португальский специалист хотел бы видеть в составе команды лидера Шахтера Тайсона, передает Dailynews24.it.

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По информации издания, бразилец хотел бы сменить обстановку после 9 лет в Украине. Вариант с Ромой уже заинтересовал Тайсона.

В текущем сезоне Тайсон провел 25 матчей в рамках УПЛ, отметившись 3 голами и 12 результативными передачами. Бразилец стал лучшим ассистентом чемпионата.

Контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета 2021, а его трансферная стоимость оценивается в 13 млн евро.

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