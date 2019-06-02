toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Фонсека хочет забрать в Рому Тайсона, – СМИ

13:52 317 Читати українською
Фонсека хочет забрать в Рому Тайсона, – СМИ
Тайсон и Фонсека / Официальный сайт УЕФА

Полузащитник Шахтера Тайсон может оказаться в Роме вместе с тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

В случае, если Фонсека возглавит Рому, португальский специалист хотел бы видеть в составе команды лидера Шахтера Тайсона, передает Dailynews24.it.

Фонсека получил предложение от Ромы, – CdS

По информации издания, бразилец хотел бы сменить обстановку после 9 лет в Украине. Вариант с Ромой уже заинтересовал Тайсона.

В текущем сезоне Тайсон провел 25 матчей в рамках УПЛ, отметившись 3 голами и 12 результативными передачами. Бразилец стал лучшим ассистентом чемпионата.

Контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета 2021, а его трансферная стоимость оценивается в 13 млн евро.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Горячая модель, которая сделала финал ЛЧ незабываемым – все ради своего русского парня и сайта порнорозыграшей
11:43
778
Теги
Главное Рома Рома Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансферы Шахтера Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
48
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук