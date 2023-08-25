Полузащитник Зари оценил шансы команды на проход в Лигу Европы – откровенное признание
Игрок Зари Александр Яцик подвел итоги первого матча против пражской Славии в квалификации Лиги Европы.
"Было очень тяжело. Славия очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немного не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то не до конца доиграли.
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Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы", – сказал Яцик в комментарии пресс-службе Звезды.
Напомним, Заря проиграла первый матч Славии (2:0), пропустив голы в конце выездной встречи. Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа, старт встречи запланирован на 20:00.
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