"Было очень тяжело. Славия очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немного не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то не до конца доиграли.

Курьезное везение луганцев в видеообзоре матча Славия Прага – Заря – 2:0

Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы", – сказал Яцик в комментарии пресс-службе Звезды.

Напомним, Заря проиграла первый матч Славии (2:0), пропустив голы в конце выездной встречи. Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа, старт встречи запланирован на 20:00.

Славия на последних минутах дожала Зорю – сейвы Турбаевского в матче плей-офф Лиги Европы не спасли