Курьезное везение луганцев в видеообзоре матча Славия Прага – Заря – 2:0
23:12 - Читати українською
Славия Прага переиграла Зорю в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Славия нанесла 15 ударов по воротам Турбаевского, 12 из которых попали в створ. Раз за разом в штрафной площади Зари возникали опасные моменты. Один из курьезов случился на 29 минуте. После неудачной игры защитников мяч почти побывал в воротах, но игрок Зари успел в последний момент спасти свою команду. Несколько раз удача была на стороне подопечных Лалатовича в первом тайме. Славии все же удалось забить в конце матча. В итоге Заря проиграла 0:2
Славия на последних минутах дожала Зорю – сейвы Турбаевского в матче плей-офф Лиги Европы не спасли
Ответный матч между луганчанами и Славией состоится 31 августа. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.
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