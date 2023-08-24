Славия нанесла 15 ударов по воротам Турбаевского, 12 из которых попали в створ. Раз за разом в штрафной площади Зари возникали опасные моменты. Один из курьезов случился на 29 минуте. После неудачной игры защитников мяч почти побывал в воротах, но игрок Зари успел в последний момент спасти свою команду. Несколько раз удача была на стороне подопечных Лалатовича в первом тайме. Славии все же удалось забить в конце матча. В итоге Заря проиграла 0:2

Славия на последних минутах дожала Зорю – сейвы Турбаевского в матче плей-офф Лиги Европы не спасли

Ответный матч между луганчанами и Славией состоится 31 августа. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.