"Було дуже важко. Славія дуже хороша команда, силова, нав'язала нам боротьбу. Трошки не вистачило концентрації в кінці, бо пропустили на 80-й та на 94-й. Десь трошки не до кінця дограли.

Курйозне везіння луганців у відеоогляді матчу Славія Прага – Зоря – 2:0

Але у нас ще залишаються шанси. У Любліні ми віддаватимемо всі сили, щоб відігратися та пройти далі в груповий етап Ліги Європи", – сказав Яцик у коментарі прес-службі Зорі.

Нагадаємо, Зоря програла перший матч Славії (2:0), пропустивши голи наприкінці виїзної зустрічі. Матч-відповідь відбудеться наступного четверга, 31 серпня, старт зустрічі заплановано на 20:00.

Славія на останніх хвилинах дотиснула Зорю – сейви Турбаєвського в матчі плей-офф Ліги Європи не врятували