Хабвек Руха Едсон Фернандо продовжить кар'єру у чемпіонаті Мексики, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Лідер Руха вибув до кінця сезону – минулого разу його травма зірвала трансфер у Мілан

25-річний футболіст виступатиме за місцевий Хуарес на правах оренди впродовж року. Угода передбачає право викупу футболіста.

Нагадаємо, Едсон перейшов у Рух у січні 2022 року з бразильської Байї, однак через початок повномасштабного вторгнення вирушив в оренду до кінця року в Атлетіко Гойяненсе. У грудні 2022-го він повернувся у львівську команду.

У поточному сезоні провів 13 матчів в УПЛ, результативними діями не відзначався. Його контракт з Рухом чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, Хуарес після 4-х турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Мексики на шістнадцятій сходинці, набравши 1 очко.

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