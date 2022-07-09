"Мечтал, чтобы конец карьеры провести в родном клубе. Так и случилось, я доволен. Благодарен руководству, что доверились мне. Ребятам, с которыми я играл. Мы разговаривали с Красниковым, чтобы я постепенно переходил на работу в структуре клуба.

Металлист мог не стартовать в сезоне 2022/23 – в Харькове не нашлось людей, которые были готовы финансировать клуб

Сейчас я в подвешенном состоянии. Как будет, так будет. Я подожду, если ничего не случится... Понимаю, какая ситуация. Не до меня сейчас. Посмотрим, какой будет эта история с Металлистом и СК Днепр-1", – сказал Поступаленко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Антон – воспитанник Металлиста. Успел поиграть за Закарпатье, алчевскую и каменскую Сталь, донецкие Металлург и Олимпик, белорусский Торпедо БелАЗ и ЛНЗ. Летом 2020 года вернулся в Металлист. Провел 3 матча за молодежную сборную Украины.

Решение о завершении карьеры Поступаленко принял еще до войны – он планировал заниматься скаутской работой в харьковском клубе.

"Коли вперше обіграли Динамо, Тернопіль три дні святкував": зупиняв Шеву, дав арбітру копняка, скандальні матчі 90-х