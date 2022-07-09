"Мріяв, щоб кінець кар’єри провести у рідному клубі. Так і трапилось, я задоволений. Вдячний керівництву, що довірилися мені. Хлопцям, з якими я грав. Ми розмовляли з Красніковим, щоб я поступово переходив на роботу в структурі клубу.

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Зараз я в підвішеному стані. Як буде, так буде. Я зачекаю, якщо нічого не трапиться... Розумію, яка ситуація. Не до мене зараз. Подивимось, якою буде оця історія з Металістом та СК Дніпро-1", – сказав Поступаленко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Антон – вихованець Металіста. Встиг пограти за Закарпаття, алчевську та кам'янську Сталь, донецькі Металург та Олімпік, білоруський Торпедо-БелАЗ та ЛНЗ. Влітку 2020-го повернувся у Металіст. Провів 3 матчі за молодіжну збірну України.

Рішення про завершення кар'єри Поступаленко прийняв ще до війни – він планував займатися скаутською роботою у харківському клубі.

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