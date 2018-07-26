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Исмаили мог стать игроком Атлетико, – Вацко

00:51 13 Читати українською
Исмаили мог стать игроком Атлетико, – Вацко
Исмаили / Футбол 24

Известный украинский телекомментатор Виктор Вацко рассказал о желании мадридского Атлетико подписать защитника донецкого Шахтера Исмаили в летнее трансферное окно.

Команда Диего Симеоне пыталась подписать левого защитника Шахтера. Об этом известный комментатор рассказал в эфире телеканала Футбол 1.

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По информации Вацко, предложение "матрасников" была серьезным, однако боссы дончан отклонили его. Напомним, что в июне Исмаили продлил контракт с Шахтером. По условиям нового контракта, клаусула бразильца составляет 100 млн евро. Текущее соглашение Исмаили действует до лета 2023 года.

В сезоне 2017/18 Исмаили провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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