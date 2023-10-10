Полузащитник Бенфики U-17 Андре Вакалюк будет выступать за юношескую сборную Украины, сообщает Sport.ua.

Форвард, отказавшийся от сборной Украины, досрочно завершил сезон

В услугах игрока португальского клуба заинтересован Владимир Езерский, который, кроме работы в Александрии, является наставником сборной Украины 2007 года рождения. По информации источника, семья футболиста и сам игрок уже согласились выступать за "сине-желтых".

К слову, Вакалюк – сын эмигрантов из Украины, который родился уже в Португалии. Андре действует на позиции центрального полузащитника и находится в академии Бенфики с 2018 года. Был одним из кандидатов в сборную Португалии 2007 г. р.

Отмечается, что игрок сможет помочь сборной Украины уже в следующем раунде квалификации к Евро – в 2024 году, ведь для выступлений за "сине-желтых" ему нужно приобрести украинское гражданство. Семья игрока ради этого даже ездила в Мадрид, но процесс оформления украинского паспорта займет несколько месяцев.

"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки