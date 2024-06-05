Украина

Олимпийская сборная Украины разгромно стартовала на турнире во Франции. Под каток Ротаня и Ко попала Индонезия.

А вот женская сборная Украины выцарапала ничью с Уэльсом в квалификации Евро-2025 – шедевр и 3 минуты, которые едва не перевернули игру.

Динамо официально объявило о трансфере вингера сборной Украины.

Украине дают 1% на выигрыш Евро-2024, но четвертьфинал реальный – прогноз суперкомпьютера.

Товарищеские матчи

Румыния не смогла переиграть одну из самых слабых сборных – соперник Украины по Евро совсем не впечатлил.

Португалия в матче с 6-ю голами едва не отдала победу Пукки, а Италия перед Евро расписала ничью с турками.

Иличич отобрал у Петракова ничью, Швейцария запугивает Германию перед Евро-2024, разгромив соперника.

Трансферы

"Это был удар в живот": Лунин не поздравил Куртуа после победного финала ЛЧ – "предательский трансфер" из Реала становится ближе.

Цыганков заинтересовал два "украинских" топ-клуба Европы – участники Лиги чемпионов уже зондируют окружение лидера Жироны.

Хави мечтал взять Довбика в Барселону и избавиться от Левандовски – два приспешника Лапорты все заблокировали.