В матче 4-го тура квалификации к чемпионату Европы украинки смогли спастись в добавленное время с валийками (2:2). Читайте обзор поединка на "Футбол 24".

Отбор к Евро-2025, Лига B, 4-й тур, женщины

Группа 4

Украина – Уэльс – 2:2

Голы: Калинина, 34, Козлова, 90+8 – Грин, 74 (п.), Фишлок, 77

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В очередном матче отбора на континентальное первенство Украина едва не оступилась с Уэльсом. Уже на первой минуте номинальные гости могли открывать счет после выхода один на один, но Келюшик в шпагате успела выставить ногу и спасти. Натиск валийки создали хороший – за первые три минуты три угловых и 5 опасных ударов. Впоследствии нападающая Челси Ингл едва не вывела Уэльс вперед, с острого угла прошив нашу голкиперку, но Шматко успела выбить с линии ворот.

В середине тайма дуэт Овдийчук-Калинина организовал настоящий шедевр. Нападающая турецкого Фомгета Овдийчук получила передачу на правом фланге, сместилась ближе к центру и промчалась во вратарскую. Ольга могла бить сама, но прострелила слева на партнерш. Роксолана Кравчук эффектно подпрыгнула, пропустив сферу дальше, и та прилетела к Калининой – форвард Ворсклы в касание переправила круглого в сетку.

После перерыва Уэльс в течение трех минут перевернул все с ног на голову. Сначала Петрик завалила соперницу на газон в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти – нападающая Чарльтона переиграла Келюшик. А затем полузащитнице Рейна удался сумасшедший выстрел с дальней дистанции.

На 5-й добавленной минуте "сине-желтые" имели шанс спастись – навес со штрафного соперница головой замкнула в стойку собственных ворот. Украинки все-таки смогли выжать максимум – Козлова, которая вышла на замену, на 98-й минуте откликнулась на передачу со стандара и головой направила мяч под перекладину.

Ничья принесла нам с 5 очков и оставила на третьей строчке турнирной таблицы. Уэльс набрал 8 баллов и опустился на второе место.

Напомним, свой следующий поединок наши девушки проведут 12 июня на выезде против сборной Косово.

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