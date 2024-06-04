Олимпийская сборная Украины стартует в турнире под названием Tournoi Maurice Revello. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 4 июня, олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к ОИ-2024 начнет свое выступление на международном турнире во Франции поединком с командой Индонезии. Игра состоится в Марселе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Индонезия – Украина? Поединок будет транслировать YouTube-канал УАФ. Кроме этого, смотреть матч онлайн в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, из-за различных причин состав олимпийской сборной Украины обновился, и на турнире тренерский штаб сможет рассчитывать на 26-х исполнителей.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Тарас Михавко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Александр Мартынюк, Даниил Скорко (оба – Александрия), Александр Драмбаев (Осиек, Хорватия), Евгений Павлюк, Илья Крупский (оба – Ворскла), Владимир Салюк (Черноморец).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – СК Днепр-1), Назар Волошин (Динамо), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак (все – Александрия), Олег Федор (Рух), Максим Брагарь (Черноморец), Геннадий Синчук (Металлист), Владислав Великан (Колос).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь), Даниил Сикан (Шахтер).

К слову, участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня в группе В будут противостоять Индонезии (заменила Египет), Италии, Панаме и Японии. В группе А будут бороться Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.

На самой Олимпиаде "сине-желтые" сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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