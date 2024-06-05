Хорват в середине марта заменил Маурицио Сарри, подписав контракт до лета 2025 года. Тудор сумел наладить игру команды. Под его руководством "орлы" набрали 17 очков. За этот период в Серии А такие результаты имел лишь Интер, ставший чемпионом.

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Впрочем, тренер решил не готовиться к новому сезону. Тудору не понравилось, как руководство подходит к формированию команды. Поводом для ссоры стала потеря Даичи Камада. Наставнику обещали, что японец останется, а потом отпустили в АПЛ, пожалев денег на зарплату.

Были и другие кадровые разногласия. В последние дни руководители Лацио провели с тренером несколько встреч, но к консенсусу не пришли. Сегодня Лацио на официальном сайте опубликовал следующее заявление: "Клуб объявляет, что сегодня Игорь Тудор покинул пост главного тренера первой команды. Лацио благодарит наставника за проделанную работу, желая ему личного и профессионального успеха".

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