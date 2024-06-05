Бельгия – самый сложный соперник сборной Украины на Евро-2024. Против команды Доменико Тедеско нам придется сыграть аж в третьем туре, но взглянуть "дьяволов" впервые за два месяца было интересно. В гости к ним на спарринг пожаловала Черногория.

Бельгия объявила заявку на Евро-2024 – Куртуа не поможет сильнейшему сопернику сборной Украины

Тренерский штаб хозяев не стал выпускать полностью основной состав. В запасе остались такие исполнители, как Доку, Витсель, Троссар или Лукаку или Тилеманса – вообще, из суперзвезд в старте можно вспомнить только Опенда и Де Брюйне. Это не помешало выиграть первый тайм со счетом 15:0 по ударам (8:0 в створ) при 72% владения мячом.

Моментов хватало. Опенда и Карраско выходил один на один, было несколько выстрелов с близкой дистанции, однако голкипер Шаркич держал балканцев в игре героическими сейвами. Открыть счет бельгийцы смогли аж на 44-й минуте усилиями Де Брюйне, что справедливо – едва ли не в каждой ударной комбинации участвовал Кевин.

Гости ошиблись под прессингом, причем результативную обрезку выполнил героический Шаркич (на него давил Опенда). КДБ метров с 35-ти запустил мяч в пустые ворота, отличившись в 100-м матче за сборную Бельгии. Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Во втором тайме провели кучу замен, что ударило по содержанию игры. Бельгия вроде и продолжала держать мяч почти 70%, однако моментов вообще не создавала. Черногория же опасно контратаковала, нанеся вдвое больше ударов, но тоже без остроты. На поле было скучно.

Тем не менее, в компенсированное время свежий Доку заработал пенальти, который реализовал Троссар. 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

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