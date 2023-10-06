Накануне Маккаби в рамках 2-го тура Лиги Европы расписал безголевую ничью с Панатинаикосом (0:0). В старте израильтян вышел бывший украинец Эрик Шуранов, однако в конце тайма он получил повреждение и в перерыве был заменен.

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По сообщению пресс-службы Маккаби, 21-летний нападающий сегодня утром прошел МРТ, которое выявило у него разрыв двух связок левого колена. Футболисту предстоит операция и долгая реабилитация. По прогнозам врачей, сезон для него уже завершен.

Как отмечает Sport5.co, представители УЕФА не позволяли в перерыве матча транспортировать игрока в больницу (хотя тот буквально кричал от боли), пока он не сдаст допинг-тест.

Напомним, Шуранов подавал большие надежды в Нюрнберге, и даже принял решение играть на международном уровне под немецким флагом (после выступлений за юниорские сборные Украины). Однако летом он неожиданно перешел в Маккаби из Хайфы за 1 млн евро плюс перестал получать приглашения из молодежной сборной Германии (последний раз он вызывался в Бундестим в марте 2022 года).

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